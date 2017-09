Fünf Standorte betroffen Münchner Stadtsparkasse will Filialen schließen

Die Münchner Stadtsparkasse will fünf der 75 Standorte komplett schließen. An zehn Standorten soll nur noch an zwei bis drei Tagen pro Woche offen sein, wie der Bayerische Rundfunk im Vorfeld der Beratungen erfahren hat.

Bankgeschäfte fast nur noch online

Welche Filialen es konkret trifft, soll nach der Verwaltungsratssitzung bekanntgegeben werden. Ein Trost für die Mitarbeiter: Es seien wegen des neuen Filialkonzepts keine Kündigungen vorgesehen, heißt es aus Kreisen der Bank.

Einer Studie des bayerischen Sparkassenverbandes zufolge geht ein Kunde im Schnitt nur noch einmal pro Jahr in eine Filiale. Bankgeschäfte werden fast nur noch online getätigt und Geld am Automaten abgehoben. Das ist in München nicht anders.