Überraschende Aussage im Waffenhändler-Prozess Zeugin: Darknet-User wussten vorher von OEZ-Amoklauf

Der Amoklauf am OEZ in München war offenbar schon lange vorher Thema in einschlägigen Internet-Foren. Das ist heute im Prozess gegen den Mann, der dem Täter die Waffe über das Darknet verkauft haben soll, deutlich geworden.

Eine 29-jährige Bundeswehr-Ärztin berichtet von unglaublichen Zusammenhängen. Ihre frühere Schwägerin sei ebenfalls im Darknet unterwegs gewesen. Als abends im Fernsehen über die Tat berichtet wurde, habe sie das freudestrahlend kommentiert mit den Worten: "Er hat es tatsächlich durchgeführt."

Nebenkläger sehen sich bestätigt

Laut ihrer Ex-Schwägerin sei klar gewesen, dass jemand am Jahrestag des Brejvik-Attentats "einen Amoklauf in München begehen" werde. Das habe sie im Netz von einem User mit dem Pseudonym "Blab" erfahren, und "Blab" habe es wiederum von "Rico" gewusst – das war im Darknet der Name des angeklagten Waffenhändlers Philipp K. Später habe sie Amokläufer und Waffenhändler als "dummes Fußvolk" bezeichnet, das Hitler verehre und leicht zu instrumentalisieren sei.

Die Nebenkläger sehen sich durch die Aussage der Zeugin bestätigt: Der Waffenhändler müsse wegen Beihilfe zum Mord zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Vorwürfe

Dem 32-jährigen Angeklagten aus Marburg wird vorgeworfen, durch den Verkauf der illegalen halbautomatischen Pistole im Darknet und mindestens 450 Schuss Munition den Amoklauf am Münchner Olympiaeinkaufszentrum vor gut einem Jahr erst ermöglicht zu haben. Seit 17. August 2016 sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Der gelernte Verkäufer arbeitete zuletzt als Staplerfahrer in einem Lager und handelte mit Waffen.