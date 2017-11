Wegwerf-Mentalität adé Münchner Allianz Arena setzt auf Mehrwegbecher

Was in vielen deutschen Stadien schon normal ist, wird nun in der Allianz Arena eingeführt: der Mehrwegbecher. Er besteht zwar aus härterem Plastik, ist aber als Wurfgeschoss dennoch ungeeignet.

Von: Christoph Dicke