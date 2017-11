Hilfe im Winter München startet Kälteschutzprogramm für Obdachlose

Der Winter und seine bittere Kälte stehen bevor: Für Menschen, die auf der Straße leben, beginnt eine harte Zeit. Auch in diesem Jahr will München mit einem Kälteschutzprogramm helfen. Für Obdachlose stehen bis Ende April 850 Übernachtungsplätze in der Bayernkaserne zur Verfügung. Damit muss laut Sozialreferat niemand im Freien übernachten.