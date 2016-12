Maßvolle Vermieter abgestraft Pfeift das Münchner Finanzamt auf den Mietspiegel?

Die Münchner Mieten sind die höchsten in Deutschland. Wenn es nach dem Münchner Finanzamt ginge, dürften die Vermieter ihre Wohnungen nicht billiger hergeben. Dem Bayerischen Rundfunk liegt ein Fall vor, in dem das Finanzamt einen freundlichen Vermieter abstraft.

Der Münchner Vermieter hat seine Wohnung im Stadtteil Milbertshofen für hiesige Verhältnisse günstig vermietet und dabei den Mietspiegel ausdrücklich beachtet, nämlich 11 € pro Quadratmeter. Doch dann kommt die Nachricht vom Finanzamt: In dem Stadtviertel liegen die ortsüblichen Mieten noch deutlich über dem Mietspiegel, nämlich bei 20 € pro Quadratmeter. Er hätte darum auch mehr Miete verlangen müssen und dann auch mehr Steuern zahlen. Deshalb hat das Finanzamt die Einkommenssteuererklärung nicht anerkannt und die Abschreibungsmöglichkeiten werden gekürzt. Bei den Berechnungen des Finanzamtes spielt der Mietspiegel also offenbar keine Rolle. Der Fall ist keine Ausnahme, heißt es im Haus- und Grundbesitzerverein.

"Wer sich als Vermieter brav bei der Neuvermietung an den Mietspiegel hält, was er eigentlich muss, der muss damit rechnen, dass die Finanzverwaltung sagt, die verlangte Miete ist zu billig und erkennt ihm seine Werbungskosten, das heißt seine Schuldzinsen und Reparaturkosten nicht mehr in vollem Umfang an." Rudolf Stürzer vom Haus- und Grundbesitzerverein

Im konkreten Fall in München-Milbertshofen heißt das: Dem Vermieter werden knapp 40 Prozent seiner Werbungskosten gestrichen. Damit handelt das Finanzamt klar gegen die Rechtslage, so der Münchner Mieterverein: Denn das Amt müsse sich bei seinen Berechnungen an den Mietspiegel halten.

"Die Finanzämter müssen davon ausgehen, wenn formal ein richtig qualifizierter Mietspiegel erstellt worden ist.Und das ist ja unstreitig in München passiert. Hier wurden Daten von einem unabhängigen Institut erhoben, diese Daten wurden von einem unabhängigen Institut der LMU ausgewertet und entsprechend daraus wurde der Mietspiegel erstellt. Und deshalb ist es auch so, dass die Finanzämter sich daran zu halten haben." Volker Rastätter, Rechtsexperte vom Mieterverein München

Warum das Münchner Finanzamt sich in diesem Fall trotzdem so verhalten hat, dazu war von dort keine Auskunft zu erhalten – trotz mehrmaliger Nachfrage von Bayern1. Per Mail hat ein Sprecher lediglich sehr allgemein geantwortet:

"Ist ein Mietspiegel vorhanden, so wird dieser grundsätzlich auch (für die Ermittlung dieses Wertes) herangezogen. In begründeten Einzelfällen kann davon abgewichen werden. Ein Interview wird leider nicht möglich sein." Sprecher vom Finanzamt

Warum das Interview nicht möglich ist, bleibt ebenfalls unklar. Einziger Trost für den Vermieter aus Milbertshofen ist, dass er gegen den Bescheid des Finanzamts München noch Widerspruch einlegen kann, so der Rechtsexperte Volker Rastätter.

"Ich finde, das Finanzamt muss sich zumindest solange an die Berechnung nach dem Mietspiegel halten oder die Berechnung zugrunde legen, solange nicht ein Urteil eines Zivilgerichtes oder eines Verwaltungsgerichtes vorliegt, das besagt, dass der Mietspiegel nicht wirksam wäre." Rechtsexperte Volker Rastätter vom Mieterverein München

Tatsächlich beschäftigt der Mietspiegel mittlerweile das Bayerische Verwaltungsgericht München.