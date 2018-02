Straßen- und Autobahnsperrungen München bereitet sich auf Sicherheitskonferenz vor

Am Freitag beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Für Autofahrer bedeutet das einige Einschränkungen. Autobahnabschnitte sowie Straßen in der Münchner Innenstadt werden gesperrt.

Mehr als 20 Staats-und Regierungschefs sowie etwa 75 Außen- und Verteidigungsminister werden auf der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Insgesamt sind es 600 Konferenzteilnehmer.

Straßensperren während Sicherheitskonferenz

Am Flughafen München werden ungefähr 100 Staats-, Militär- und Privatmaschinen landen und in einen eigenen Bereich auf dem Frachtvorfeld gelotst. Dort werden alle Kontroll- und Einreiseformalitäten erledigt. Der reguläre Flugbetrieb soll nicht beeinträchtigt werden.

Die Sperrzone um den Bayerischen Hof

Die Gäste steigen dann in Autos um, die in diversen Kolonnen und eskortiert von der Polizei in Richtung München fahren. Immer wieder werden Autobahnabschnitte gesperrt. Straßensperrungen gibt es auch in der Münchner Innenstadt. Es wird empfohlen, die nächsten Tage möglichst auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Demonstrationen gegen Münchner Sicherheitskonferenz

Für die Sicherheit rund um die Konferenz sorgen 4.000 Polizisten, das Tagungshotel "Bayerischer Hof" ist ab morgen Früh weiträumig abgeriegelt. Konferenzgegner planen mehrere Aktionen. Die größte am Samstagnachmittag. Geplant sind da zwei Demonstrationsmärsche rund um den Tagungsort und eine Menschenkette in der Fußgängerzone.