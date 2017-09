Waffenhändler-Prozess Pläne zum Münchner OEZ-Amoklauf im Darknet

Der Amoklauf am OEZ beschäftigt heute das Landgericht München. Im Prozess gegen den Marburger Waffenhändler, der dem Täter die Waffe im Darknet verkauft hatte, stellt sich die Frage: Wusste er, was sein Kunde damit vorhat?

Opferanwälte sind schon länger überzeugt: Der Angeklagte wusste sehr wohl Bescheid, was sein Kunde mit der Glock 17 tun will.

"Er hat es tatsächlich durchgeführt"

Tatwaffe des Amoklaufs im OEZ München

Pläne für einen Anschlag am OEZ in München am Jahrestag des Breivik-Attentats waren bereits vor der Tat Thema im Darknet – in Chats mit dem Waffenhändler und seinem Münchner Kunden. Vergangene Woche hat das eine Zeugin bestätigt. Die 29-jährige Bundeswehr-Ärztin berichtete, dass sie die Information von ihrer Schwägerin gehabt habe, die ebenfalls im Darknet unterwegs gewesen sei. Als abends im Fernsehen über die Tat berichtet wurde, habe sie das freudestrahlend kommentiert mit den Worten: "Er hat es tatsächlich durchgeführt."

Amokläufer hat angeblich Tipps bekommen

Ihre Schwägerin habe in dem Chat angeblich auch Ratschläge für den strategischen Umgang mit der Waffe vom Typ Glock gegeben, berichtete die Zeugin weiter. Ihre Eltern sollen solche Äußerungen ebenfalls mitbekommen haben – heute sind sie als Zeugen vorgeladen.

Die Vorwürfe

Denkmal zum Gedenken an die Opfer des Amoklaufs am OEZ

Der Waffenhändler ist bislang wegen fahrlässiger Tötung in neun Fällen angeklagt. Dem 32-jährigen Angeklagten aus Marburg wird vorgeworfen, durch den Verkauf der illegalen halbautomatischen Pistole im Darknet und mindestens 450 Schuss Munition den Amoklauf am Münchner Olympiaeinkaufszentrum erst ermöglicht zu haben.

Seit 17. August 2016 sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Der gelernte Verkäufer arbeitete zuletzt als Staplerfahrer in einem Lager und handelte zudem illegal mit Waffen. Die Opferanwälte fordern schon länger, den Mann wegen Beihilfe zum Mord zu verurteilen.