"Bedingt abwehrbereit" am Ammersee Der Kampf gegen die Mückenplage

Sssss - und Stich, zehntausendfach: das feucht-warme Wetter bietet beste Bedingungen für Stechmücken. Am Ammersee musste ein Seerestaurant zeitweise dichtmachen. Ein Mückenjahr droht. Wie reagieren die Gemeinden an den oberbayerischen Seen? Und wie gefährlich sind die Plagegeister?

Feuchtigkeit und Wärme brauchen die Mücken, damit sich ihre Larven gut entwickeln können. Vor allem an den oberbayerischen Seen läuft es für die Stechbiester in diesem Jahr optimal. Die Anwohner wehren sich mit unterschiedlichen Mitteln - sogar eine Bürgerinitiative hat sich gegründet.

Mückenbekämpfung an den bayerischen Seen

Der Echinger Bürgermeister Siegfried Luge betreut eine der zehn Mückenfallen, in denen Mücken mittels Co2 angelockt und gefangen werden.

Am Chiemsee wird die Mücken mit dem Bakterium Bacillus thuringiensis israelensis – kurz BTI - bekämpft. So sprühen seit einiger Zeit am Chiemsee Hubschrauber zweimal im Jahr das Bakterium in ufernahe Zonen. Kosten: rund 150.000 Euro pro Jahr. Diese Anti-Mücken-Bakterien kommen in fast allen Böden auf der Erde vor und bilden ein spezielles Eiweißkristall, das im Darm der Mückenlarven tödlich wirkt. Für Menschen, Tiere und Ökosystem ist es nicht gefährlich. Die Initiative "Mückenplage – NEIN danke!" setzt sich dafür ein, dass diese giftfreie Bekämpfung auch in den Ammersee-Gemeinden verwendet wird.

Gezielte Bekämpfung von Tümpeln

Alle 14 Tage werden die Fallen aktiviert, die Uni Oldenburg wertet die Funde aus.

Flächendeckend per Hubschrauber will Echings Bürgermeister Siegfried Luge nicht gegen die Stechmücken vorgehen. Ihm genügt die gezielte Bekämpfung von Tümpeln, in denen sich die Larven tummeln. Die erste Phase der Mücken-Registrierung läuft nun, finanziert vom Landratsamt Landsberg. Bis zum Herbst wird in zehn Mückenfallen am Ammersee registriert, ob die aggressive, sogenannte Überschwemmungsmücke überhaupt nennenswert auftaucht. Auf den BTI-Einsatz bislang verzichtet wird hingegen am Bodensee - aus Gründen des Artenschutzes.

Natürliche Mücken-Feinde bekommen Probleme

"Schiffchen" von Stechmückeneiern, vier bis sechs Millimeter lang, bestehen aus je 300 Eiern – so sind sie auch in der Regentonne zu finden.

Umweltschützer aus Inning am Ammersee wenden ein, dass BTI nicht nur die Larven der besonders aggressiven "Überschwemmungsmücke" trifft, sondern auch deren natürliche Feinde. Fische, Vögel und Fledermäuse fänden - laut Bund Naturschutz - viel weniger Nahrung, wenn die Mücken flächendeckend dezimiert würden. Es wird deshalb empfohlen, vermehrt Fledermäuse anzusiedeln. Denn eine einzige Fledermaus kann pro Nacht rund 4.000 Mücken verspeisen.

Mückenjäger für die Wissenschaft

Drei Mückenfamilien plagen uns Menschen, nämlich die Stech- und Kriebelmücken sowie Gnitzen. Allein innerhalb der Stechmücken gibt es weltweit rund 3.500 Arten. 50 davon wurden bisher in Deutschland nachgewiesen.

Kriebelmücken und Gnitzen Kriebelmücke beim Sägen Die bis vier Millimeter kleinen Kriebelmücken sehen auf den ersten Blick wie harmlose Fliegen aus, doch der Eindruck täuscht: Sie fliegen den Menschen geräuschlos an, ohne ein Gefühl von Berührung zu erwecken. Sie kriechen den Menschen unter die Kleidung und verursachen aufgrund ihrer sägeartigen Mundwerkzeuge besonders schmerzhafte Stiche, die schlecht heilen. Gnitzen sind nur zwei bis drei Millimeter groß und sind vorwiegend in der Dämmerung unterwegs. Sie stechen gerne am Haaransatz des Menschen.

Der Mückenatlas

Link-Tipp Initiatoren des Mückenatlas: das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg und das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald <!-- --> Mückenatlas [mueckenatlas.de]

Von der Wissenschaft wurden die Mücken lange vernachlässigt, deshalb fehlt grundlegendes Wissen über ihr Vorkommen und ihre regionale Verbreitung. Mit dem "Mückenatlas", den es seit 2012 gibt, soll sich das ändern. Mückenjäger aus ganz Deutschland senden ihre gefundenen Exemplare ein, die dann ausgewertet und kartiert werden. Rund 53.000 Mücken waren es allein für 2016 - sagt Doreen Walther.



Ziel ist es, die Verbreitung der Mückenarten in Deutschland flächendeckend zu erfassen und wertvolle Hinweise auf die Verbreitung der heimischen Stechmückenarten und auf eingewanderte exotische Spezies zu erhalten.

Gefährliche Einwanderer in Deutschland

Asiatische Buschmücke auf der Wasseroberfläche

Was die Wissenschaftler jetzt schon wissen: Unter die heimischen Arten mischen sich immer mehr gefährliche Exoten – zum Beispiel die Asiatische Buschmücke oder die Asiatische Tigermücke. Die Asiatische Buschmücke breitet sich von Süddeutschland immer mehr aus. Mit ihrem Stich kann sie Krankheitserreger aufnehmen und beim nächsten Stich auch wieder abgeben. Noch gefährlicher ist die Asiatische Tigermücke, denn sie kann mehr als 20 gefährliche Krankheitserreger übertragen wie zum Beispiel das Dengue-, Westnil- und Gelbfieber-Virus, aber auch das berüchtigte Zika-Virus.