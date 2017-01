Parkplatzmord von Söll Witwe des Ottobrunner Opfers vor Auslieferung

Die Witwe eines in Tirol erschossenen 31-Jährigen steht unter Verdacht der Anstiftung zum Mord. Der Mann war im Novembar bei einem Parkplatz in Söll nahe der Grenze zu Bayern in einem Gebüsch entdeckt worden.