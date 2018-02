Prozess in Traunstein Mord an konvertierter Landsfrau: Staatsanwalt fordert lebenslänglich für Afghanen

Im Prozess um die Bluttat eines Afghanen an einer 38-jährigen Landsfrau vor einem Supermarkt in Prien sind heute Vormittag vor dem Traunsteiner Schwurgericht die Plädoyers gehalten worden.

Der Staatsanwalt und die beiden Vertreterinnen der Nebenklage haben für den Angeklagten lebenslange Haft wegen heimtückischen Mordes mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert. Oliver Mössner von der Staatsanwaltschaft Rosenheim nannte als Motiv für den Mord, dass die vierfache Mutter vom Islam zum christlichen Glauben konvertiert sei und sie dies auch dem Angeklagten angeraten hatte. Beide kannten sich flüchtig.

Staatsanwalt glaubt nicht an Erinnerungslücken des Angeklagten

Andere Tötungsmotive, wie zum Beispiel Frust über die Ablehnung seines Asylantrags hält der Staatsanwalt für Spekulation. Auch glaubt er nicht an die Erinnerungslücken oder eine Amnesie des Angeklagten, die dieser genannt hatte. Sein Verhalten vor dem Supermarkt hätte vielmehr einen durchdachten, beherrschten Eindruck gemacht. Dass er so oft auf die Frau einstach, spräche dafür, dass er sie möglichst öffentlich wirksam töten wollte.

Afgahne wollte seinem Opfer den Kopf abschneiden

Darauf bezog sich auch eine Vertreterin der Nebenklage. Für sie ist das Tatmotiv ebenfalls der Glaubenswechsel und dass das Opfer den Täter darauf angesprochen hat. Der Angeklagte habe versucht, der 38-jährigen Afghanin den Kopf abzuschneiden: "Er schwingt sich hier auf zum Scharfrichter, das ist besonders verachtenswert", so Rechtsanwältin Stephanie Vogt.

Nebenklage: Täter wollte durch Tat bekannter werden

Die Juristin ist der Überzeugung, dass der Angeklagte deshalb eine öffentliche, grausame Tat inmitten vor vielen Menschen begangen hat, um in seiner Heimat bekannt zu werden. Die zweite Nebenklagevertreterin Ute Staudinger sprach ebenfalls von einem Mord in aller Öffentlichkeit und dass sich der Angeklagte "zum Richter über Leben und Tod aufgespielt habe". Er habe der Familie des Opfers ihren Mittelpunkt genommen.

Verteidiger stellt besondere Schwere der Schuld zur Diskussion

Die Beteuerung, er könne sich nicht mehr an die Tat erinnern, passe ins Bild. Eine Psychose oder sonstige geistige Beeinträchtigung hält die Juristin für ausgeschlossen. Der Rosenheimer Verteidiger des 30-Jährigen, Harald Baumgärtl, bezog sich in seinem Schlussvortrag auf die Biografie des Afghanen, der in seinem Heimatdorf bereits als Jugendlicher mit Gewalt und Tod konfrontiert gewesen sei. Er forderte das Gericht dazu auf, seinen Mandanten wegen Mordes zu verurteilen, aber die besondere Schwere der Schuld bei der Urteilsfindung zu diskutieren.

Urteil des Schwurgerichts für Freitag erwartet

In seinem letzten Wort entschuldigte sich der 30-jährige Afghane bei den Hinterbliebenen. Ihm sei nicht klar, wie es dazu gekommen sei. Ein Urteil will das Schwurgericht am kommenden Freitag um 10 Uhr sprechen.

Opfer war vom Islam zum Christentum konvertiert

Der Angeklagte soll im April vergangenen Jahres in Prien eine Frau vor den Augen ihrer beiden minderjährigen Kinder aus religiösen Gründen erstochen haben. Nach Zeugenaussagen soll er seinem 38 Jahre alten Opfer vor einem Einkaufsmarkt aufgelauert und ihr ein großes Schlachtermesser in den Hals und den Kopf gestoßen haben. Sie starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Zeugen sprachen im Prozess von purem Hass in den Augen des Täters, der nach der Messerattacke auf die Frau von Passanten überwältigt werden konnte. Die 38-Jährige stammte wie der Angeklagte aus Afghanistan. Beide kannten sich flüchtig. Die 38-jährige vierfache Mutter lebte seit sechs Jahren in Deutschland, war vom Islam zum Christentum konvertiert und voll integriert. Sie soll dem Angeklagten angeraten haben zum christlichen Glauben überzutreten.

Afghane war für seine Aggressivität bekannt

Der Afghane kam 2013 nach Deutschland, und lebte zuletzt mit anderen Asylbewerbern in einer Unterkunft in Prien. Ihm drohte die Abschiebung. Nach dem Ablehnungsbescheid als anerkannter Flüchtling soll er sich seelisch verändert haben und mindestens zwei Mal stationär in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Auch Betreuerinnen berichteten im Prozess von aggressiven Ausbrüchen des Mannes. Sie hatten Angst vor ihm.