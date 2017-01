Wahl zum Münchner Migrationsbeirat Manipulationsvorwurf schlägt hohe Wellen

In München wird am Sonntag der neue Migrationsbeirat gewählt. Da drohen Manipulationen, fürchten Organisationen, die zur Wahl antreten. Es sei schon im Vorfeld zu Unregelmäßigkeiten bei Briefwahlunterlagen gekommen. Heute findet dazu eine Pressekonferenz statt.

Mehrere Wahlberechtigte wollten Wahlunterlagen beim Kreisverwaltungsreferat anfordern – mussten dann aber erfahren, dass das schon jemand anders getan hatte. Womöglich ein türkischer Verein in München. Das geht, weil die Unterlagen nicht unbedingt an die Wohnadresse des Wählers geschickt werden müssen, sondern auch an Vereine versandt werden können.

Aufruf zum Wahlboykott

Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen unter anderem gegen ein türkisches Kulturzentrum. Der Bayerische Verfassungsschutz beobachtet diesen Verein seit Jahren, weil sich hier auch die sogenannten Grauen Wölfe versammeln sollen, türkische Nationalisten. Ein Mitglied dieses Kulturzentrums wehrt sich gegen die Vorwürfe der Wahlmanipulation. Er vermutet eine Kampagne gegen seinen Verein und hatte alle in München lebenden Türkinnen und Türken aufgefordert, die Wahl zu boykottieren.

Vertreter von internationalen und demokratischen Listen finden diese Vorgehensweise inakzeptabel und wollen in einer gemeinsamen Pressekonferenz Stellung beziehen und ihre jeweiligen Blickwinkel auf den Sachverhalt darlegen.

SPD: Demokratische Listen wählen

Den Boykottaufruf und das Bestreben, sich als Opfer einer Kampagne darzustellen, bewertet der Münchner SPD-Landtagsabgeordnete Florian Ritter als fadenscheinig und Versuch, von den Vorwürfen abzulenken. Die Münchner SPD appelliert an alle wahlberechtigten Münchnerinnen und Münchner, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und demokratischen Listen ihre Stimme zu geben.

"Der Migrationsbeirat ist eine wichtige Stimme der Bürgerinnen und Bürger ohne deutschen Pass. Wir werden den Versuch rechtsradikaler Gruppen, dieses Mitsprachegremium für ihre Zwecke zu missbrauchen, nicht zulassen", kündigte Isabell Zacharias, die stellvertretende Vorsitzende der Münchner SPD.