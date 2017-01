München und Oberbayern Wie die Mieten den Geldbeutel aussaugen

Dass die Mieten in Ballungsräumen in Deutschland explodieren, ist nicht ganz neu. Jüngste Zahlen verblüffen dann aber doch: Die Kosten für Immobilien stehen oftmals nicht mehr im Verhältnis zu den Einkommen - vor allem in und um München herum.

Die Bewohner der bayerischen Landeshauptstadt gehören mit einer jährlichen Kaufkraft von 30.136 Euro pro Kopf zu den Top-Verdienern. Sie haben im Durchschnitt 36 Prozent mehr für Kleidung, Lebenshaltungs- und Wohnkosten zur Verfügung als der Durchschnittsdeutsche.

Mietwohnungen in München-Haidhausen

Wer zur Miete wohnt, hat davon allerdings nicht viel, wie eine Auswertung des Immobilienportals Immowelt.de ergab: Denn die Preise liegen bei Neuvermietung mit 16,10 Euro pro Quadratmeter 137 Prozent über dem Bundesschnitt von 6,80 Euro.

Manche Landkreise teurer als Hamburg

Aufgrund der wachsenden und gut verdienenden Bevölkerung steigen die Mieten seit Jahren. Diese Entwicklung macht auch an der Stadtgrenze nicht halt: Im Landkreis München sind die Nettokaltmieten mit 13,30 Euro pro Quadratmeter fast doppelt so hoch wie im Deutschlandmittel. Das Gebiet liegt mit einer Kaufkraft von 30.907 Euro sogar noch 771 Euro vor der durchschnittlichen Pro-Kopf-Kaufkraft der Stadt München. Auch in den Landkreisen Fürstenfeldbruck (11,50 Euro Miete pro Quadratmeter), Ebersberg (11,00 Euro) und Dachau (11,00 Euro) ist das Landleben teurer als eine Stadtwohnung in Hamburg.

Arme, reiche Starnberger

Teures Pflaster: der Starnberger See

Die Bewohner in Deutschlands reichstem Landkreis Starnberg (12,50 Euro) haben zwar pro Kopf 45 Prozent mehr Kaufkraft als im Rest der Republik - aber sie müssen für das Leben im Umfeld von fünf Seen, den Bergen und der Landeshauptstadt eine um 86 Prozent höhere Miete bezahlen.

Annähernd so teuer sind im Vergleich zwei Landkreise in der Nachbarschaft der Bankenmetropole Frankfurt: Dazu gehören der Hochtaunuskreis mit einer Kaufkraft von 31.561 Euro jährlich und Mieten bei 10,30 Euro pro Quadratmeter und der Main-Taunus-Kreis mit einer Nettokaltmiete von 10,20 Euro pro Quadratmeter.