Tatort München Messerstecher hat vielleicht schon am Freitag Frau angegriffen

Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks bestätigte die Münchner Polizei, dass diesbezüglich gegen den Festgenommenen ermittelt werde - einen eindeutigen Zusammenhang zwischen den Taten könne man momentan aber noch nicht bestätigen.

Faust ins Gesicht

In der Vorgehensweise des Täters, ähnelt die Tat am Freitag stark den Angriffen am Samstag: Demnach ging am Freitag am Candidplatz ein Unbekannter auf die Fußgängerin zu und schlug ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Danach floh er auf seinem Rad.

Flucht auf dem Rad

Auch der mutmaßliche Messerstecher war am kommenden Tag mit einem Fahrrad unterwegs. Der 33-Jährige wurde gestern in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Der gebürtige Nordrhein-Westfale ist nach eigenen Angaben vor drei Monaten nach München gekommen, war obdachlos und schlief oft in den Isarauen