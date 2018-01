Wo Flamingos Geweihe treffen Messe TrendSet in München überrascht mit Tier-Motiven

Vom 6. bis 8. Januar eröffnet die TrendSet in München wieder ihre Messetore für Fachbesucher. Hier zeigen die Branchenführer und Newcomer was 2018 in Sachen Wohnen, Essen und Freizeit In ist.

Von: Ilanit Spinner