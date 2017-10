Herzlichen Glückwunsch! Felix Neureuthers Töchterchen Matilda ist da

Immer noch total überwältigt sind Miriam Gössner und Felix Neureuther von der riesigen Anteilnahme an der Geburt ihrer Tochter Matilda. Die Eltern teilten ein Foto und kassierten 100.000-fach Likes dafür.

"So viel Liebe! Willkommen auf der Welt, kleine Matilda!“, schrieben die stolzen Eltern auf ihren Kanälen in den sozialen Medien unter ein Schwarz-Weiß-Bild, das das neugeborene Mädchen in einem Teddybären-Strampler zeigt.

Über 200.000 Likes

Glückwünsche gab es im Internet zuhauf, mehr als 200.000 Mal wurde der „Like“-Button auf den Sociall Media-Seiten der Stars gedrückt, weit über 1.000 Mal wurden die Beiträge geteilt. Weitere Angaben – etwa über die genaue Geburtszeit – machte das Wintersport-Paar noch nicht.

Bitte keine Interviews

Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks bittet das Paar um Privatsphäre - sie genießen den Moment, aber wollen jetzt mit ihren Gefühlen gern im privaten Kreis bleibem. Auch Opa Christian Neureuther ist überglücklich und stolz, wie er am Telefon bestätigte, steht aber auch für keine Interviews zur Verfügung.

Olympia-Vorbereitung läuft

Der frisch gebackene Papa setzt währenddessen die Vorbereitung auf seine letzte olympische Saison fort. Felix Neureuther ist heute schon wieder beim Training im österreichischen Pitztal. Der Ski-Weltcup startet Ende Oktober in Sölden.