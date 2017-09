Verstümmelter Körper ohne Kopf und Pfoten Toter Luchs im Berchtesgadener Land

Bei dem toten Luchs, der am Dienstag im Berchtesgadener Land gefunden wurde, handelt es sich um das seit 2015 aus dem Gebiet bekannte Männchen "Alus". Das hat laut Polizei ein Abgleich des Fleckenmusters gezeigt.

Der Luchs war am Dienstag ohne Kopf und Vorderpfoten im Gemeindegebiet von Schneizlreuth aus dem Saalachsee geborgen worden.

Toter Luchs bei Baggerarbeiten entdeckt

Bislang ist unklar, ob die Körperteile erst bei der Bergung abgetrennt wurden oder zuvor. Offenbar wurde das Tier bei Baggerarbeiten in dem See gefunden, möglicherweise hat der Bagger Kopf und Fuß abgetrennt.

Todesursache bisher unbekannt

Erste Untersuchungen ergaben, dass menschliche Manipulation am Tierkörper nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb hat das Landesamt für Umwelt bei der Polizei Anzeige erstattet. Warum der Luchs gestorben ist, steht aber nach wie vor noch nicht fest. Die Polizei kann allerdings auschließen, dass der Luchs erschossen oder überfahren wurde.

Auswertung von Kamerabildern

Die letzte Aufnahme von Alus

Die Ermittler wollen nun Aufnahmen der zahlreichen Wildkameras auswerten. Zeugen in der Nähe des Fundorts werden bereits von der Polizei befragt, außerdem arbeiten die Beamten mit der Polizei in Österreich zusammen. Denn es wäre auch möglich, dass der Luchs in Österreich zu Tode kam und von der Saalach angeschwemmt wurde.