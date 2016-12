Verpuffung in Garage bei Landsberg Chemikalien für Feuerwerk gemischt?

Vier Menschen wurden bei einer Verpuffung in einer Garage in Weil (Lkr. Landsberg am Lech) verletzt, zwei davon schwer. Ursache war wohl das hantieren mit Chemikalien. Möglischerweise wollten die drei Männer und eine Frau selbst Feuerwerk herstellen.

Von: Henning Pfeifer