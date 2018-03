Nach Austritt im Februar Lampenhersteller Ledvance wieder im Arbeitgeberverband

Der Lampenhersteller Ledvance beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter in Deutschland, unter anderem in seinem Werk in Eichstätt, vor allem aber an den Standorten Augsburg und Berlin. Das Unternehmen muss kämpfen: Vor einem Jahr war es von Osram an ein chinesisches Konsortium verkauft worden.

Ledvance wil größtes Werk in Augsburg schließen

Unmittelbar nach dem Tarifabschluss war das Unternehmen aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten, um die Tarifbindung zu vermeiden. Der Wiedereintritt bedeutet für die Beschäftigten, dass der jüngste Tarifabschluss nun doch auch für sie gilt, konkret 4,3 Prozent mehr Geld und die Möglichkeit die Wochenarbeitszeit auf 28-Stunden zu verkürzen.

Ledvance will sein größtes deutsches Werk in Augsburg und das Werk Berlin schließen und damit insgesamt 1.400 der 2.300 deutschen Arbeitsplätze streichen. Das Unternehmen hat zu kämpfen, denn es produziert vor allem Leuchtstoffröhren, während am Markt vor allem LED-Lampen nachgefragt werden.