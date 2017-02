Gedenkstätte Dachau Gestohlenes KZ-Tor aus Norwegen zurück

Das gestohlene Eisentor des ehemaligen KZ Dachau wird nicht wieder am Eingang eingehängt. Das in Norwegen wieder gefundene Tor kommt stattdessen in die Ausstellung der Gedenkstätte. Am Eingang bleibt also die Replik hängen. Von Caroline von Eichhorn [mehr - zum Artikel: KZ-Gedenkstätte Dachau - Wiedergefundenes Tor kommt ins Museum ]