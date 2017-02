KZ-Dachau-Tor Rückholaktion innerhalb von zwei Wochen

Das gestohlene Tor des Konzentrationslagers Dachaus befindet sich wieder auf dem Weg nach Deutschland. Er hoffe, das Tor in den nächsten zwei Wochen in Dachau in Empfang nehmen zu können, sagte der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten.

Das Tor befinde sich bereits in Oslo und werde über Köln und München wieder nach Dachau gebracht, sagte Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, dem Bayerischen Rundfunk. Er hoffe, das Tor in den nächsten zwei Wochen in Dachau in Empfang nehmen zu können. Damit widersprach Freller Medienberichten, wonach das Tor bereits heute oder morgen nach Dachau gebracht wird.

KZ-Tor kommt wohl ins Museum

Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten

Allerdings wird es voraussichtlich nicht mehr am Eingang zum KZ aufgestellt, sondern kommt ins Museum. Einen entsprechenden Antrag hat Freller bereits angekündigt. Am Eingang solle eine Nachbildung aufgestellt werden. Laut Freller scheint das Tor nicht übermäßig beschädigt zu sein. Es sei nichts verbogen oder abgebrochen. Er habe das Tor nach dem Diebstahl schon abgeschrieben gehabt.

"Um so größer ist die Überraschung gewesen, als es wieder aufgetaucht ist." Karl Freller

Was die Täter angeht, tappen die Behörden laut Freller nach wie vor im Dunkeln. Das Tor war in der Nacht vom 1. auf den 2. November 2014 von unbekannten Tätern gestohlen worden und Anfang Dezember in Norwegen wieder aufgetaucht.