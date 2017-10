Prozess in Holzkirchen Kuhglocken-Streit in München: Nachbar will Kühe von der Weide klagen

Nachbarn und ihre Nachbarn – in Deutschland immer ein Problem. In Holzkirchen bei München geht jetzt ein Nachbarschaftstreit vor Gericht: Es geht um die Kühe von nebenan, um Kuhglocken und Kuhdung.

Die Geschichte spielt im Landkreis Miesbach, Gemeinde Holzkirchen, Ortsteil Erlkam. Das sind etwa zehn Häuser und Wiesen darum herum. Der Nachbar war 2013 aus Otterfing zugezogen – aufs Land wegen der herrlichen Ruhe …

Kläger: Kuhglocken so laut wie Presslufthammer

Dann, ein Jahr später, kamen die Kühe, weil die Gemeinde ihre Wiese an die benachbarte Bäuerin verpachtet hat. Und mit den Kühen kamen die Kuhglocken. Mehr als 100 Dezibel hat der Nachbar gemessen. Die Lautstärke wäre damit mit Presslufthammern vergleichbar. Das wurde dann schon mal gerichtsmassig. Landwirtin und Nachbar hatten sich vor zwei Jahren geeinigt: weniger Glocken und weiter weg vom Haus, vor allem nachts. Doch das hat anscheinend nicht gereicht. Heute gibt es ein Wiedersehen vor Gericht.

Gütliche Einigung von früher für Nachbarn hinfällig

Denn laut gütlicher Einigung soll der Abstand der Kühe zum Haus 25 Meter betragen. Doch dieser Abstand reicht offenbar nicht aus. Der Mann will die Weide nun komplett für Kühe sperren lassen. Der Lärm der Kühe verursache unter anderem Schlafstörungen, sagt er, und könne depressiv machen. Und dann gibt's da noch den Kuhmist: Dieser locke Weidestechfliegen an, und diese wiederum würden Krankheiten übertragen. Sein Haus verliere durch die Kuhnachbarn außerdem an Wert, 100.000 Euro weniger sei es nun wert wegen der Kühe. Und zu guter Letzt hält der Mann die Glocken für Tierquälerei.

Bäuerin ist bereit, bis zum Landtag zu gehen

In dem Streit ist viel Verzweiflung zu spüren – sowie andernorts auch bei Streit um Lärm. Die 42-jährige Bäuerin sagt, die Weide war immer landwirtschaftliche Nutzfläche. Und wenn ihr das Weiden der Kühe vom Gericht verboten werde, wolle sie im Bayerischen Landtag eine Petition einreichen.

Nachbar hat auch Marktgemeinde Holzkirchen verklagt

Ebenfalls verklagt hat der Nachbar die Marktgemeinde Holzkirchen als ursprünglich Verantwortliche – für den Kläger also Schuldige. Sie war es nämlich, die das Grundstück als Weide an die Bäuerin verpachtet hat. Und die Kühe sind tatsächlich auch erst nach (!) dem Kläger auf die Weide gekommen – der wusste also nicht, dass er irgendwann mal Kühe mit Glocken um den Hals als Nachbarn haben würde. Und deswegen müsse die Marktgemeinde, die deswegen heute auch vor Gericht steht, dafür sorgen, dass das Weiden ein Ende hat.

Blick nach Rottach-Egern: Streit um Gerüche aus Backstube

Auch in Rottach-Egern gab es vor Kurzem einen Nachbarschaftsstreit. Hier hatte sich ein neu zugezogenes Ehepaar über Gerüche aus der Backstube beschwert. Doch da gab es inzwischen eine sogenannte kleine Lösung. Es hat ein Treffen im Rathaus stattgefunden, zwischen dem klagenden Ehepaar und dem Bäckereibesitzer. Da wurde zwei Stunden lang harmonisch geredet – aber was da genau vereinbart wurde, bleibt erstmal ein Geheimnis; alle haben sich darauf geeinigt, Stillschweigen zu bewahren. Nur so viel: Der Bürgermeister hofft, dass jetzt wieder Frieden einkehrt in der Gemeinde Rottach-Egern.