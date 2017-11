Wertvolles Schutzschild oder Entwicklungsbremse? Kontroverse Diskussion um den Alpenplan

Heute soll der Bayerische Landtag darüber entscheiden, ob der Alpenplan für eine Skiverbindung am Riedberger Horn im Allgäu geändert wird. Kritiker befürchten, dass es nur der Anstoß sein wird zu weiteren Veränderungen. Dabei hat der Alpenplan deutlich das Aussehen des bayerischen Alpenraumes bestimmt.

Schleching - vom Skispektakel-Ort zum Bergsteigerdorf

1972 wurden die Bayerischen Alpen mit dem Alpenplan in drei Zonen eingeteilt, um Schutz und Entwicklung der bayerischen Alpen eine klare Orientierung zu geben. Damals hatte Schleching den Traum, ein großer Skiort zu werden und den Geigelstein zu erschließen. Daraus wurde nichts. Heuer ist Schleching zusammen mit Sachrang zum "Bergsteigerdorf" geworden. Ramsau ist es schon seit zwei Jahren, nächstes Jahr kommt Kreuth dazu. Die große Überschrift ist da: Sanfter, nachhaltiger Tourismus.

Bayerischer Alpenplan - moderner Umweltschutz

"Ohne diesen Alpenplan hätten wir mit Sicherheit eine Seilbahn auf den Watzmann oder die Rotwand erschlossen. Wir sehen an unserem Nachbarland Tirol, zu was es führt, wenn man einem ungebremsten Erschließungswahn huldigt, der keine Grenzen kennt, der letztendlich auch keinen Respekt vor den letzten Naturräumen hat, man könnte auch sagen vor heiligsten Regionen." Hubert Weiger, Vorsitzender des Bundes Naturschutz in Bayern, im Dezember 2008 bei der Verleihung des Alpenpreises an Helmut Karl, der den Bayerischen Alpenplan 1970 ausgearbeitet hat

Seit Ende der 1960er Jahre hatte sich eine Erschließungswelle aufgebaut. 370 Bergbahnen und Lifte gab es bereits zwischen dem Allgäu und Berchtesgaden. Schon 1968 wurden auch Pläne für eine Liftverbindung am Riedberger Horn entworfen. Die Antwort darauf war der Alpenplan, der noch Jahre vor dem Landesentwicklungsprogramm, zu dem er gehört, durch die Instanzen gepaukt wurde.

Keine Watzmann-Seilbahn - kein Wetterstein-Tunnel-Projekt

Ausblick auf den Geigelstein: Einst umkämpft, heute Naturschutzgebiet

Seit mehr als vierzig Jahre garantiert der Bayerische Alpenplan den Schutz besonders wertvoller bayerischer Naturräume. So ist es zum Beispiel dem Alpenplan zu verdanken, dass es bis heute keine Seilbahn auf den zweithöchsten Berg Bayerns gibt, den Watzmann, oder dass der einst umstrittene Geigelstein heute ein weit geachtetes Naturschutzgebiet von überregionalem Rang ist. 2009 hat auch die Bayerische Zugspitzbahn das Projekt eines Tunnels durch die Wettersteinwand zur Verbindung mit der Ehrwalder Almbahn auf Tiroler Seite vorgelegt. Damals gaben die Behörden den Hinweis: Das ist Zone C des Bayerischen Alpenplans, da braucht ihr nicht weitermachen, weil das nicht geht. Doch die Zeiten ändern sich und mit ihnen offenbar auch die Prioritäten. Bayerns Heimatminister Markus Söder von der CSU vertritt jedenfalls eine andere Alpenpolitik als seine Amtsvorgänger.

"Der Alpenraum ist kein Denkmal, keine Verbotszone. Der heutige Landtag hat das Recht und die Pflicht, jedes Mal erneut zu überprüfen, was die Landesentwicklung bedeutet." Markus Söder, bayerischer Staatsminister für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat, CSU

Ortstermin: Heimatminister Markus Söder (rechts im Bild) auf der Oberen Mittelalpe

Heimatminister Markus Söder möchte auf dem Riedberger Horn, das als Zone-C-Gebiet unter dem höchsten Schutz steht, den Bau einer Skischaukel genehmigt sehen, und zwar einfach durch einen Gebietstausch. Damit ist der jahrzehntelange Konsens zum ersten Mal aufgekündigt.

Experten des Bayerischen Landesamts für Umwelt haben es mit Blick auf andere Erschließungsvorhaben in ihrer Stellungnahme zum Riedberger Horn schon formuliert: Die Begründung, ein Vorhaben liege in Zone C des Alpenplanes und damit sei eine Erschließung generell nicht möglich, könnte bei Zulassung der Planungen am Riedberger Horn künftig nicht mehr aufrechterhalten werden.

Bayern einst Vorreiter im Umweltschutz

Würdigung: Helmut Karl (rechts) wird 2008 mit dem Alpenpreis geehrt

Als erstes Bundesland in Deutschland hat Bayern 1970 ein eigenes Umweltministerium eingeführt - mit Max Streibl (1932 - 1998) als bayerischem Umweltminister. Seine erste Amtshandlung: die Auflage des Bayerischen Alpenplans.



Den Alpenplan ausgearbeitet hatte seinerzeit der promovierte Agraringenieur und Verwaltungsbeamte Helmut Karl (1927 - 2009). Das raumplanerische Instrument gilt als Helmut Karls "Meisterstück". Mehr als dreißig Jahre später, 2008, wurde er im Alter von 81 Jahren für seine Verdienste um den Naturschutz und als Initiator des Bayerischen Alpenplanes mit dem Alpenpreis der Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA geehrt.

Der Alpenplan:

Zone A: Sie ist die Erschließungszone. Das sind Gebiete, die bereits erschlossen sind oder noch weiter mit Bergbahnen, mit Skiliften, Skizirkussen und Ähnlichem erschlossen werden können.

Zone B: Das ist eine Teilerschließungszone. Erholungssuchenden soll es in solchen Zonen ermöglicht werden, schnell im Erholungsgebiet zu sein. Auf der anderen Seite soll aber viel unberührtes Erholungsgebiet vorhanden sein. Zone B ist also eine Zone der beschränkten Erschließung.

Zone C: Diese Zone soll von jeder Erschließung freigehalten werden, um die Landschaft in ihrem Naturzustand dauerhaft für die nachkommenden Generationen zu erhalten.