Reaktionen aufs Diesel-Urteil Kommen Diesel-Fahrverbote in Ingolstadt und Rosenheim?

Nach dem Diesel-Urteil wird in München über Fahrverbote für Dieselautos diskutiert. Auch in anderen oberbayerischen Städten fragen sich Diesel-Besitzer, was auf sie zukommt. Ingolstadt gibt Entwarnung, in Rosenheim machen die Grünen mobil.

In Rosenheim sind Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge bislang kein Thema. Weiter wollte sich der Pressesprecher der Stadt, Thomas Bugl, am Dienstag nicht zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig äußern. Man müsse die Urteilsbegründung abwarten, so Bugl, der auch Wirtschaftsdezernent ist.

Grüne fordern feste Messstelle für Luftschadstoffe

Eine feste Messstelle für Luftschadstoffe hat Rosenheim nicht. Die Grünen wollen das ändern und haben einen Antrag gestellt. Der Stadtrat solle die Stadtverwaltung beauftragen, beim Landesamt für Umweltschutz Messstationen für Feinstaub- und Stickoxidbelastung zu beantragen.

Es sei davon auszugehen, dass auch in Rosenheim an stark befahrenen Straßen Werte überschritten werden, heißt es im Antrag der Grünen. Das Thema wird wohl in einer der nächsten Ausschusssitzungen behandelt werden.

Ingolstadt: "Kein Problem mit der Luftqualität"

Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge kommen für Ingolstadt nicht in Betracht. Das hat der Sprecher der Stadt, Michael Klarner, auf Anfrage des BR betont. Anders als in vielen anderen Städten habe Ingolstadt "kein Problem mit der Luftqualität". Deshalb seien dementsprechende Überlegungen auch kein Thema.

Münchens OB: Stadt kann nicht alleine handeln

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter sieht nun den Freistaat Bayern in der Pflicht.

"Ich will eigentlich nicht akzeptieren, dass eine Staatsregierung in einem Rechtsstaat, der wir sind, einfach höchstrichterliche Entscheidungen negiert und sagt, das geht uns nichts an." Münchens OB Dieter Reiter am 28. Februar in der Bayern 2-radioWelt am Morgen

Das Bundesverwaltungsgericht habe die Länder dazu aufgefordert, in ihren Luftreinhalteplänen auch das Thema Fahrverbote aufzunehmen, so Reiter. Alleine könne die Stadt nicht handeln. "Ich könnte, auch wenn ich wollte, nicht einfach Schilder aufstellen. Das heißt, ich könnte schon Schilder aufstellen, aber niemand müsste sich daran halten, weil sie nicht rechtsverbindlich wären."

Sollte der Freistaat Bayern die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, dann würde er Fahrverbote verhängen, so Reiter. " Es geht um die Gesundheit der Münchner und die ist für mich das oberste Gut.

Appell an Automobilindustrie

Für Reiter ist es unerträglich, dass versucht werde, das Problem am Verursacher vorbei zu lösen. Der SPD-Politiker forderte erneut die Automobilindustrie auf, ältere Dieselmodell wirksam nachzurüsten.