Giftiger Teer aus der NS-Zeit Was passiert mit den Wegen auf den Kehlstein?

Im Streit über die Nebenwege auf den Kehlstein im Berchtesgadener Land könnte sich eine Lösung abzeichnen. Heute will das Landratsamt ein zweites Gutachten präsentieren. Es geht um die Frage, ob die Wege aus der Zeit des Nationalsozialismus abgetragen werden sollen.

Die insgesamt 17 Kilometer langen Wege in der Nähe des Obersalzbergs dienten den Nationalsozialisten als Zufahrt in das Naherholungsgebiet am Kehlstein. Sie sind zweieinhalb Meter breit, geteert und für Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu zwei Tonnen ausgelegt.

Entsorgen oder versiegeln

Der damals aufgetragene Teer enthält Giftstoffe, sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Deshalb war bereits von einem Umweltskandal die Rede. Die Bayerischen Staatsforsten möchten die Wege wegreißen und durch leistungsfähigere Forststraßen ersetzen. Eine Bürgerinitiative betont dagegen die historische Bedeutung und kämpft für die Versiegelung mit einer Asphaltschicht. Außerdem wirft die Bürgerinitiative den Staatsforsten eine Mitschuld an dem Schadstoffproblem vor, weil sie die Straßendecke mit zu schweren Fahrzeugen befahren und beschädigt hätten.

Zweites Gutachten

Das erste Gutachten, das zu den Kehlsteinwegen erstellt wurde, unterstützte die Position der Staatsforsten. Daraufhin trafen sich alle Beteiligten an einem Runden Tisch und einigten sich auf ein neues Gutachten. Dessen Ergebnisse sollen um 10.30 Uhr im Landratsamt präsentiert werden.

Historische Aufnahme: Mit dem Auto unterwegs am Kehlstein