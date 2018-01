Akilnathan Logeswaran Junger Münchner schafft es auf die Forbes-Liste

Das Forbes-Magazin kürt jedes Jahr die "30 unter 30" – also die 30 zukunftsweisenden Menschen unter 30 Jahren. In diesem Jahr ist auch ein junger Münchner darunter: Akilnathan Logeswaran.

Als Akilnathan Logeswaran die Nachricht bekam, konnte er es erst gar nicht glauben - und so richtig kann er das noch immer nicht. Das renommierte Forbes-Magazin wählte den 29-jährigen Münchner auf die Liste "30 unter 30". Forbes prämiert jährlich in zehn Kategorien Menschen unter 30 Jahren, die Außergewöhnliches für die Gesellschaft geleistet haben. Ein prestigeträchtiger Preis, Logeswaran bleibt aber bescheiden.

"Klar freut mich, dass das honoriert wird, aber es gibt da draußen unfassbar viele Menschen, die sich engagieren. Ich bin nur einer von denen. Der Preis könnte auch an Tausend andere gehen." Akilnathan Logeswaran

Dass er den Preis tatsächlich erhält, erfuhr Logeswaran erst spät. "Ich wusste zwar, dass ich für die Liste nominiert worden bin und habe auch eine Einladung zur Verleihung bekommen", erzählt er. "Dass ich aber tatsächlich draufstehe, habe ich erst vor Ort in London erfahren."

Europa-Initiative ausgezeichnet

Er steht in der Kategorie "Law and Policy" auf der Liste, weil er sich als Gründungsmitglied der Initiative "Stand up for Europe" und Unterstützer der "Pulse of Europe"-Bewegung hervorgetan hat. Oberstes Ziel beider Organisationen: mehr Europa. Auch wenn es schon viele Errungenschaften gibt, findet Logeswaran, dass es noch viele Dinge zu verbessern gibt. Seine Vision: eine europäische Republik.

Neues Projekt: kostenlose Interrail-Tickets

Die Wahl auf die Forbes-Liste zeigt dem Münchner, dass sein Einsatz sich lohnt. Logeswaran, geborener Münchner mit Deutsch-Tamilischen Wurzeln, aufgewachsen im Münchner Stadtteil Hasenbergl, hat früh gemerkt, dass er sich engagieren will. "Ich versuche natürlich, mein Know-how aus dem Job auch auf die Aktivismusseite zu schieben und das Wissen auch da zu benutzen", sagt er. Das politische Engagement ist ein wichtiger Bestandteil seines Lebens.

Das neuste Projekt: "Free Interrail". Logeswaran setzt sich dafür ein, dass jeder junge Europäer zum 18. Geburtstag ein Ticket bekommt, mit dem er drei Wochen lang in ganz Europa kostenfrei reisen kann. "Ich glaube, davon könnte wirklich jeder einzelne Europäer profitieren und die Vielfalt Europas kennen lernen."

"Immer weiter Gas geben"

Grundsätzlich ist der junge Münchner der Auffassung, dass junge Menschen viel mehr bewegen können, als sie sich oft selber zutrauen. Das Allerwichtigste dabei: