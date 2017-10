Überraschung im Münchner Rathaus Josef Schmid (CSU) will in den Landtag und Bürgermeister bleiben

Münchens zweiter Bürgermeister Josef Schmid von der CSU will nach der nächsten Wahl in den Landtag. Vorher jedoch behält er seine Ämter in München. Das hat er auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz bekannt gegeben

Münchens 2. Bürgermeister Josef Schmid will in den Landtag. Diese Entscheidung begründete er sowohl persönlich, beschrieb sie aber auch immer wieder als Dienstleistung an seiner Partei. Die CSU habe vielleicht in München unter seinem möglichen Weggang zu leiden, die Landtagswahl aber sei für die CSU in Bayern entscheidend.

Bis 2018 Bürgermeister und Wirtschaftsreferent

Bis zur Wahl 2018 will Josef Schmid, der auch noch Wirtschaftsreferent ist, seine Ämter bei der Stadt behalten. Bis dahin, so Schmid, habe die CSU in München noch ausreichend Zeit sich wieder neu aufzustellen. Zunächst hatte Schmid am Morgen die Fraktion über seine Landtagskandidatur informiert, im Anschluss sprach der 2. Bürgermeister mit dem Oberbürgermeister. Schmid sagte zu Dieter Reiter unter anderem: er wolle einfach noch mal etwas Neues machen. Er wird wohl im Münchner Westen antreten, selbst stammt Schmid aus Allach, im Wahlkreis Pasing hört der frühere Umweltminister Otmar Bernhard auf. Hier könnte er mit guten Aussichten kandidieren. Jedenfalls hat ihn der Kreisverband darum gebeten:

"Nachdem ich von Ortsvorsitzenden und Mitgliedern meines Kreisverbandes aufgefordert wurde, als Kandidat des Kreisverbandes für die Landtagswahl 2018 anzutreten, habe ich mich nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, dieser Aufforderung nachzukommen." Josef Schmid

In einem schriftlichen Statement spricht Schmid davon, dass es ihm ein gutes Gefühl gebe, dass das Reformprogramm der CSU aus dem Kommunalwahlkampf im Kooperationsvertrat mit der SPD festgehalten sei und Stück für Stück in der Stadt realisiert werde.

"Ich meine damit vor allem die gewaltigen Investitionen in den Schul- und Wohnungsbau und den massiven Ausbau der Münchner Verkehrsinfrastruktur. Ich meine damit die Sanierung der

Münchner Krankenhäuser. Ich meine damit eine neue und moderne Wirtschaftspolitik, mit der Förderung von Startups und der Begleitung der Digitalisierung. Ich meine damit aber auch Großprojekte wie die Sanierung des Gasteigs sowie den Neubau des Volkstheaters und der

Großmarkthalle." Josef Schmid

Oberbürgermeister Dieter Reiter mit schriftlicher Erklärung

In einer schriftlichen Erklärung schreibt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), er respektiere selbstverständlich die Entscheidung von Bürgermeister Schmid. Er habe ihn am frühen Morgen über seinen Entschluss informiert. Reiter sagte, er gehe davon aus, dass Schmid bis zur Wahl seine Aufgaben als Referent für Arbeit und Wirtschaft gewissenhaft wahrnehmen werde.