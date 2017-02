Ehrenmahl für einen Kriegsverbrecher Ein Aktionskünstler, rote Farbe, ein Prozess

Der Münchner Künstler Wolfram Kastner steht heute vor dem Münchner Landgericht, weil er an einer Grabstelle auf der Fraueninsel im Chiemsee rote Farbe angebracht hat – und zwar an einem Ehrenstein für den Kriegsverbrecher Alfred Jodl. Kastner will nicht akzeptieren, dass das Gericht ihm weitere Aktionen an Jodls Ehrenstein verbietet – unter Strafandrohung von bis zu 250.000 Euro.

Jodls Asche verstreut

Obwohl Alfred Jodl beim Nürnberger Prozess als Hauptkriegsverbrecher 1946 verurteilt und hingerichtet worden ist, befindet sich am Friedhof der Fraueninsel noch immer ein Gedenkstein für ihn. Jodl selbst ist dort nicht beerdigt. Denn seine Asche haben die Alliierten nach dem vollstreckten Urteil des Nürnberger Haupt-Kriegsverbrecher-Prozesses in einen Seitenarm der Isar gestreut.

Aktion der NPD

Reaktion der NPD nach Kastner-Aktion

Ein Anwohner der Fraueninsel hatte vergeblich Petitionen an Bundestag und Landtag gestellt, damit die öffentliche Ehrung des Kriegsverbrechers verschwindet, und auch der Gemeinderat war nicht zu bewegen, etwas dagegen zu unternehmen. Damit die Öffentlichkeit auf den Fall aufmerksam wird, hat der Münchner Künstler Wolfram Kastner den Stein unter anderem mit blutroter Farbe übergossen. Dass allerdings die NPD im letzten Sommer am Jodl-Grab mit Fahnen zu einer unangemeldeten politischen Demonstration aufmarschiert ist, hat bisher weder den Gemeinderat gestört noch die Justiz.