Waldbrand am Jochberg Bergwacht und Feuerwehr im Großeinsatz

Mit Hubschraubern und Einsatzkräften am Berg wird heute ab Sonnenaufgang der Kampf gegen die Waldbrände am Jochberg bei Kochel am See fortgesetzt. Bis zum Einbruch der Nacht haben gestern sieben Hubschrauber gegen die Flammen gekämpft.

Auch heute sollen zunächst die Hubschrauber Wasser über dem Brandgebiet ablassen, bevor dann im nächsten Schritt Kräfte der Feuerwehr und der Bergwacht zu Fuß in das Areal vordringen werden. Die Polizei sperrte bereits um 7.00 Uhr die sogenannte Kesselbergstraße, die in der Nacht freigegebene Bundesstraße 11. Das Feuer sei zwar eingedämmt, es gebe aber noch Glutnester, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen.

"Es wird so sein, dass wir 1:1 Bodenpersonal einsetzen - also ein Feuerwehrmann, ein Bergwachtmann - und dass man eben versucht, dann am Grat entlang zu gehen und an der Flanke soweit reinzugehen, wie es aus Sicherheitsgründen noch vertretbar ist." Herrmann John, der örtliche Einsatzleiter

Mit Handwasserspritzen, Schaufeln und Spitzhacken werden die Helfer dann nach im Boden liegenden Glutnestern suchen und sie einzeln ablöschen. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass der Einsatz auch heute noch nicht beendet werden kann. Was den Einsatz von Helfern und Hubschraubern angeht ist es schon jetzt der größte Löscheinsatz, den der Landkreis jemals erlebt hat.

Als Brandursache wird Fahrlässigkeit immer wahrscheinlicher

Bei den Ermittlungen zeichnet sie mehr und mehr ab, dass das Feuer in der Silvesternacht fahrlässig von zwei Wanderern verursacht worden ist. Die beiden Männer, offenbar ein 32- und ein 36-jähriger Mann aus München, waren in der Silvesternacht am Jochberg unterwegs. Trotz Verbots und erhöhter Waldbrandgefahr hatten sie offenbar ein Lagerfeuer entzündet.

Aktueller Stand auf der Webcam Herzogstand

<!-- --> Blick vom Herzogstand Webcam dokumentiert Waldbrand am Jochberg Nach Angaben der Polizei vom Neujahrstag sind durch den Waldbrand am Jochberg 100 Hektar Wald- und Wiesenfläche betroffen. Zunächst war von 10 Hektar die Rede gewesen. Bilder einer Webcam dokumentieren den Verlauf des Brands. [Webcam am Kochelsee - Blick vom Herzogstand - Webcam dokumentiert Waldbrand am Jochberg ]

Weil einer der beiden offenbar wenig später an einem 100 Meter hohen Hang abstürzte und sich das Bein brach, musste die Bergwacht um kurz nach Mitternacht zu einem Rettungseinsatz ausrücken. Zunächst war vermutet worden, dass die Männer mit dem Feuer auf ihre Notlage aufmerksam machen wollten. Doch daran gibt es inzwischen Zweifel:

"Nach den bisherigen Erkenntnissen gehen wir davon aus, dass die beiden Männer ein Lagerfeuer gemacht haben. Ob dies vor oder nach dem Absturz eines Wanderers passiert ist, wird noch ermittelt. Die Bergwacht ist über Notruf über ein Handy von einem der Beteiligten informiert worden." Polizeisprecher Anton Huber

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln unter anderem wegen fahrlässiger Brandstiftung.