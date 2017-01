Ärger mit Direktversicherungen "Erst angelockt, dann abgezockt"

Ein Wirtshaus in Ingolstadt – das Nebenzimmer ist überfüllt. Mit 25 Teilnehmern haben die Gastgeber gerechnet, gekommen sind rund 80. Eingeladen hat der Verein der Direktversicherungsgeschädigten. "Direktversicherungen – Das Verlustgeschäft unseres Lebens" steht auf einem großen Transparent.

Vom Staat betrogen?

Versammlung in Ingolstadt - Josef Spisla hört zu

Alle im Saal verbindet, dass sie - wie es Staat und Politik ihnen geraten haben - privat für das Alter vorgesorgt haben. Sie alle haben zumeist in den 80er und 90er Jahren eine so genannte Direktversicherung abgeschlossen. Das ist eine Lebensversicherung, die der Arbeitnehmer mithilfe seines Arbeitgebers abschließt. Dafür wird ein Teil des monatlichen Bruttogehalts in die Direktversicherung einbezahlt. Sie alle haben so im Lauf der Jahre einige Zehntausend Euro zurückgelegt, die sie mit Eintritt der Rente verzinst ausbezahlt bekommen. Soweit, sogut.

Doch dann hat der Bundestag zum 1. Januar 2004 in einem Gesetz beschlossen, dass bei der Auszahlung von Direktversicherungen Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung fällig werden. Und zwar nicht zu knapp. Wer zum Beispiel 50.000 Euro angespart hat, muss davon 8.750 Euro, verteilt über zehn Jahre, an die Kranken- und Pflegekasse zahlen. Ein dicker Brocken, der dann natürlich im Alter fehlt.

Josef Spisla zum Beispiel, der gut verdient hat, muss rund 13.000 Euro an Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen aus seiner Direktversicherung abführen.

"Ich hab eine Firmendirektversicherung abgeschlossen. Die habe ich dann mit 63 in Anspruch genommen. Ich war also erstaunt, dass die Krankenkasse von mir Geld haben wollte." Josef Spisla

Doppelte Belastung

Und zwar nicht nur den Arbeitnehmeranteil an der Krankenversicherung. Denn das Gesetz besagt, dass die Betroffenen auch den Arbeitgeberanteil zahlen müssen.

"Das ist im Moment so, dass ich viel mehr bezahlen muss als jemand, der noch aktiv arbeitet. Der kommt nie auf den Betrag, den ich bei der Krankenkasse entrichten muss." Josef Spisla

8.000 Euro sind es bei Johann Reh. Ihn ärgert besonders, dass sich der Staat etwas herausnimmt, was der Privatmann gar nicht darf.

"Die Richter sagen, es ist in Ordnung. Warum können Richter das Gesetz so beugen? Wenn ich heute als Normalbürger einen Vertrag abschließe, habe ich mich an den Vertrag zu halten. Diesen Vertrag kann ich nicht brechen, es sei denn mit beiderseitigem Einverständnis und für beide ohne Nachteil." Johann Reh

Betroffene wollen nicht aufgeben

Zur Versammlung geladen hat der "Verein der Direktversicherungsgeschädigten"

Johann Reh will jedoch nicht aufgeben. Wer nicht kämpft, der habe schließlich schon verloren, sagt er. Vielleicht habe er auch das Glück, das Geld wiederzubekommen. Und auch Kurt Lindinger vom Verein der Direktversicherungsgeschädigten gibt die Hoffnung nicht auf.

"Wir haben ja mittlerweile acht bis zehn Verfassungsbeschwerden vorliegen. Und jetzt hoffen wir mal, dass da in der nächsten Zeit was geht. Ich bin, was meine Person angeht, zuversichtlich dass das Bundesverfassungsgericht für uns was macht." Kurt Lindinger

"Erst angelockt, dann abgezockt" heißt es auf einem Faltblatt des Vereins. Sie fordern den Stopp der Zwangsabgabe und die Rückerstattung der bezahlten Beträge. Denn sie fühlen sich betrogen und sehen es nicht als ihre Aufgabe an, die Löcher in den Sozialkassen zu stopfen, nur weil sie rechtzeitig und vernünftig fürs Alter vorgesorgt haben.