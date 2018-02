Warnstreiks Oberbayerns Autobauer IG Metall legt Audi in Ingolstadt und BMW in München lahm

Im Tarifkampf bringt die IG Metall heute die oberbayerische Autoindustrie zum Stillstand. Die größte Warnstreikaktion bundesweit trifft Audi in Ingolstadt. Aber auch Audi in Münchsmünster und BMW in München werden 24 Stunden lang bestreikt.

Laut IG Metall-Sprecher Bernhard Stiedl verweigern in Ingolstadt gut 31.000 Audi-Mitarbeiter die Arbeit. Den 24 Stunden Warnstreik begleiten vor Ort rund 1.500 IG-Metaller, erklärte Johann Horn, erster Bevollmächtigter der IG-Metall für die Region dem Bayerischen Rundfunk.

"Wir haben hier im Werk 15.000 Menschen pro Schicht, die Autos zusammenbauen. Da geht gar nichts. Alle Auszubildenden gehen raus, die Menschen sind im Streik. Es kommen keine Teile. Audi steht." Johann Horn, IG-Metall

Kundgebung bei Audi in Ingolstadt

Vor den Werkstoren gab es immer wieder kurze Kundgebungen. Um 11.00 Uhr folgte die größte Kundgebung dann in Ingolstadt mit rund 1.500 Teilnehmern. Dort sprach unter anderem der IG Metall-Landesbezirkschef Jürgen Wechsler. Bisher gibt es kaum Streikbrecher.

Im nahen Münchsmünster beteiligten sich ebenfalls Audi-Mitarbeiter am Arbeitskampf. Rund 300 Menschen nahmen an der Kundgebung teil. Auch im Logistikzentrum GVZ streiken noch weitere 1.300 Arbeitnehmer bei den Zulieferern Imperial und Scherm.

Seit Mitternacht Warnstreik im Münchner BMW-Werk

Auch bei BMW in München geht den ganzen Tag gar nichts mehr. Im BMW-Stammwerk beteiligen sich über drei Schichten insgesamt 10.000 Mitarbeiter am Warnstreik. Das teilte IG Metall-Sprecher auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Allein in München würden deshalb heute 1.000 Autos und 2.000 Motoren nicht wie geplant rausgehen. Bei der Kundgebung am Morgen waren nach Angaben der Gewerkschaft 2.000 Teilnehmer. Mit dabei waren auch Mitarbeiter anderer Unternehmen, etwa von MAN, Siemens, und Krauss Maffei.

Die Redner bei der Kundgebung am Morgen haben auch die Unternehmensführung heftig kritisiert. Zu den Streikenden sprach unter anderem Münchens IG Metall-Chef Horst Lischka.

"Die oben im 25. Stock haben dicke Teppichböden, dicke Portemonnaies, dicke Geldspeicher, aber wenn es um uns geht, haben sie nichts - außer Verachtung für diese Belegschaft. Jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um." Münchens IG Metall-Chef Horst Lischka

Momentan geht es vor dem geschlossenen Werktor 1 etwas ruhiger zu. Um 20.00 Uhr soll im Streikzelt aber eine Party mit Live-Musik steigen, und auch eine "Streik-Olympiade" gehört zum Unterhaltungsprogramm.

In den anderen BMW-Werken hat die IG Metall ebenfalls zum Streik aufgerufen. In der Summe soll das zu einem Produktionsausfall von bis zu 7.000 Autos führen.

IG-Metall: Sechs Prozent mehr Lohn

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber haben annähernd drei Prozent geboten. Knackpunkt der Tarifrunde ist aber die Forderung der IG Metall, dass jeder Beschäftigte seine Arbeitszeit von 35 auf 28 Stunden verkürzen können soll - mit teilweisem Lohnausgleich für Schichtarbeiter und Beschäftigte mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Die Arbeitgeber halten sowohl diese Forderung als auch die 24-stündigen Arbeitsniederlegungen für rechtswidrig. Die Warnstreiks sollen morgen um 5.59 Uhr enden.