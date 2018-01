Tarifkonflikt IG-Metall ruft Audi-Mitarbeiter zum Warnstreik auf

Im Tarifkonflikt hat die IG Metall in Ingolstadt rund 5.000 Audi-Mitarbeiter zum Warnstreik aufgerufen. Die Metaller sollen von Mitternacht bis zwei Uhr morgens die Arbeit ruhen lassen. Damit steht die Produktion still.

Die 5.000 Beschäftigten der Nachtschicht wollen sich kurz nach Mitternacht in einer Halle auf dem Werksgelände versammeln. Dort wird es mehrere Ansprachen geben. Die Tarifkoordinatorin der IG Metall Bayern, Barbara Resc, wird die Arbeiter über die aktuelle Situation in der Tarifauseinandersetzung der Metall- und Elektroindustrie informieren. Weitere Redner sind der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Audi, Peter Mosch, der Vertrauenskörperleiter der IG Metall bei Audi, Jörg Schlagbauer, sowie der erste Bevollmächtigte der IG Metall Ingolstadt, Johann Horn. Gegen 2.00 Uhr werden die Audianer den Warnstreik beenden und ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Forderungen der IG Metall

Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld und eine Ausbildungsvergütung für eine Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bisher lediglich 2,0 Prozent mehr Lohn für 15 Monate und eine Einmalzahlung von 200 Euro angeboten. Zudem fordert die Gewerkschaft ein Recht auf eine verkürzte Vollzeit: 28 statt 35 Stunden in der Woche für bis zu zwei Jahre, ein Rückkehrrecht und einen Lohnausgleich für Eltern, Pflegende und Schichtarbeiter.

Arbeitgeber legen Zahlen vor

Der Tarifkonflikt beschäftigt am Freitagvormittag in Ingolstadt auch die Arbeitgeberseite. Um 10.00 Uhr präsentieren dort die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie in Bayern (bayme vbm) die Befragung ihrer Mitglieder zur konjunkturellen Lage der Metall- und Elektroindustrie in der Region. Thema wird auch die Tarifauseinandersetzung der Metall- und Elektroindustrie sein. Teilnehmen werden an dem Termin um 10.00 Uhr im ARA Hotel in Ingolstadt unter anderem der Geschäftsführer der bayme vbm Geschäftsstelle München-Oberbayern, Marc Hilgenfeld, sowie mehrere Unternehmer aus der Region.