Identitäre Bewegung Umstrittenes Plakat an Mühldorfer Kirchturm

An einem Gerüst an der St. Laurentius-Kirche ist ein Plakat der rechtsgerichteten "Identitären Bewegung" aufgehängt worden. Wie die Polizei auf BR-Nachfrage bestätigte, wurde es bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in rund 30 Meter Höhe angebracht.