48. Hornschlittenrennen Tollkühne Piloten auf fliegenden Schlitten

"Wir haben 45 Lkw voller Schnee gekriegt, vorwiegend vom Eisstadion, also kein wirklicher Schnee, sondern Abrieb von den Eisflächen. Er wurde in den letzten zweieinhalb Tagen auf die Strecke aufgebracht. Nachdem es am Dienstag auch noch zehn Zentimeter geschneit hat, haben wir nahezu optimale Streckenbedingungen."