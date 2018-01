In die Höhe gehen München liebäugelt mit Hochhäusern

Die Landeshauptstand braucht dringend Flächen für bezahlbaren Wohnraum. Warum nicht in die Höhe bauen? In München ist die Hochhausdiskussion erneut entfacht.

In München fehlt es hinten und vorne an Wohnraum. Vor allem bezahlbar soll er sein.

Warum also nicht in die Höhe bauen?

Mehr Hochhäuser für München

Die neue Stadtbaurätin Elisabeth Merk will die Diskussion zum Thema Hochhäuser neu eröffnen. Deshalb schlägt sie dem Stadtrat eine Studie zum Thema Hochhäuser vor. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter kann sich mehr Hochhäuser für München vorstellen – wenn auch nur dort, wo sie hinpassen. Nach seinen Vorstellungen könnten neue Bauten durchaus über 100 Meter hinauswachsen.

Münchner wollten keine neuen Hochhäuser

Mit einem Bürgerentscheid von 2004 hatten die Münchnerinnen und Münchner beschlossen, dass keine Häuser höher als 100 Meter gebaut werden dürfen. Der Entscheid war nur ein Jahr rechtlich bindend, hat aber die Diskussion wirksam gebremst. Reiters Ziel ist es, vor allem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Für neue Planungen wünscht er sich von Architekten außergewöhnliche Entwürfe auch für Hochhäuser. Auch die neue Ausstellung "München weiterdenken", die am Donnerstagabend in der Rathaus-Galerie eröffnet wurde, beschäftigt sich mit dem Bau neuer Hochhäuser in München.