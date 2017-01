Stadt München unterläuft Formfehler Alkholverbot rund um Hauptbahnhof verschoben

Wie der BR und Münchner Medien aus sicheren Quellen erfuhren, ist der Stadt bei der maßgeblichen Veröffentlichung der Verordnung im Amtsblatt ein Formfehler unterlaufen.

Die neue Alkoholverbotsverordnung war zwar fristgerecht im Amtsblatt der bayerischen Landeshauptstadt veröffentlicht worden. Allerdings habe unter dem Verordnungstext die Unterschrift von Oberbürgermeister Dieter Reiter gefehlt, teilte ein Stadtsprecher mit. "Die Unterschrift fehlte an der richtigen Stelle", sagte der Sprecher weiter. Daher ist das Verbot nicht wirksam geworden. Die Anordnung muss ein weiteres Mal im Amtsblatt erscheinen, dann aber in korrekter Form, um am Tag darauf in Kraft zu treten. Der nächste reguläre Erscheinungstermin wäre der 20. Januar.

Lapsus wohl Thema im Stadtrat

Ob es eine vorgezogene Extra-Ausgabe geben wird, ist unklar. Der Formfehler war offenbar erst wenige Stunden vor dem geplanten Inkrafttreten aufgefallen. Mit Sicherheit wird der Lapsus am Donnerstag im Stadtrat thematisiert werden. Dagegen dürfte das Alkoholverbot innerhalb des Hauptbahnhofs ab sofort gelten. Die Deutsche Bahn hatte ihre Hausordnung dem Verbot der Stadt München angepasst mit dem 11. Januar als Stichtag.

Das Verbot für den gesamten Bahnhofsbereich einschließlich der Paul-Heyse-Unterführung soll zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr gelten.

Bei Verstoß droht Bußgeld

Das Feierabendbier in einer Bahnhofsgaststätte ist weiterhin möglich, so lange es innerhalb des Lokals getrunken wird. Ordnungskräfte der Bahn und die Polizei achten auf die Einhaltung des Alkoholverbots. Bei einem Verstoß droht ein Bußgeld, im Wiederholungsfall ein Betretungsverbot. Am Nürnberger Hauptbahnhof gilt ein solches Alkoholverbot bereits seit Jahresbeginn.