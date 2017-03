Leistungszentrum geplant Künftige Handball-Profis sollen in Erding wachsen

Im Erdinger Stadtteil Altenerding entsteht ein neues Handball-Leistungszentrum – das zweite in Bayern. Neben einer großen Vierfachturnhalle wird in Erding auch ein Internat und ein extra Hotel gebaut.

Bisher gab es in Bayern im unterfränkischen Großwallstadt ein Leistungszentrum. Künftig sollen auch in Altenerding 60 junge Nachwuchstalente aus ganz Bayern gefördert werden. Sie können mehrere Jahre in dem Internat wohnen, in Erding zur Schule gehen und nebenher fleißig trainieren sowie die Handballer der Spielvereinigung Altenerding unterstützen.

Andenken an den Sohn

Der Bayerische Handballverband freut sich über das Zentrum. Begeistert ist ebenfalls die Stadt Erding, die es möglichst schnell genehmigen will. Andere Vereine könnten die Halle dann mitnutzen.

Gebaut wird das Zentrum von einer gemeinnützigen Stiftung, die ein Ehepaar aus tragischem Anlass gegründet hat: Es soll ein Andenken sein an ihren Sohn, einen begeisterten Handballer bei Altenerding, der vor drei Jahren tödlich verunglückt ist.

Klappt alles, kann kommendes Jahr mit dem Bau des Handball-Leistungszentrums begonnen werden. In Altenerding lädt der Verein dazu heute zu einer Infoveranstaltung.