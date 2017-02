Entscheidung in Mittenwald Neues Hallenbad kommt – mit knapper Mehrheit

Mit hauchdünner Mehrheit bei der Stichfrage haben sich die Bürgerinnen und Bürger in Mittenwald für den Neubau eines Hallenbades entschieden. Der Marktgemeinderat hätte das Geld lieber für andere Projekte ausgegeben.

Abgestimmt wurde am Sonntag sowohl über ein Bürgerbegehren für den sofortigen Neubau als auch ein Ratsbegehren. Dessen Ziel: Anstelle des Hallenbades mit Sauna sollte anderen Projekten – etwa einer Mehrzwecksporthalle – der Vorzug gegeben werden. Es kam zum Patt: Sowohl das Bürgerbegehren als auch das Ratsbegehren erhielten die Mehrheit. Entscheidend war die Stichfrage, welchem Entscheid die Bürger im Zweifelsfall den Vorzug geben würden. Hier siegte das Bürgerbegehren mit 17 Stimmen Vorsprung.

Freude bei Befürwortern

Die Wahlbeteiligung lag bei rund 64 Prozent. Ungebrochene Freude darüber herrschte am Abend bei den Befürwortern, allen voran bei der "Bürgerinitiative Karwendelbad 2020". Das Ergebnis sei "gut für die Zukunft Mittenwalds", so Gemeinderat Enrico Corongiu (SPD), der ebenfalls für ein Hallenbad gekämpft hatte.

Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU), der einen Hallenbadneubau als zu große finanzielle Belastung für Mittenwald sieht, reagierte pragmatisch auf das Ergebnis:

"Es war eine knappe, aber eben demokratische Entscheidung, und der haben wir jetzt Folge zu leisten. Aber es wird sicher einer Herausforderung, nun die verschiedenen Dinge zu stemmen." Bürgermeister Adolf Hornsteiner

Der Gemeinderat werde die Bürgerentscheide nun noch mal bewerten und dann die entsprechenden Schritte für den geforderten Hallenbad-Neubau einleiten, so Hornsteiner.

Pro: Attraktiver für Touristen

Bald mit neuem Hallenbad: Mittenwald im Winter

Das marode Karwendelbad hatte im November endgültig dicht gemacht – über ein Nachfolgebad wird schon seit mehreren Jahren diskutiert. Die Bürgerinitiative "Karwendelbad 2020" will ein Bad für Bürger und Vereine in der Umgebung und weil sie findet, dass der Tourismus-Standort Mittenwald so attraktiver werde.

Contra: Hohe Kosten

Dieser Meinung war grundsätzlich auch die Marktgemeinde, sagte aber, ein Hallenbad sei momentan zu teuer. Sie rechnet mit einem jährlichen Betriebskostendefizit von knapp 800.000 Euro, die Bürgerinitiative mit weniger als 200.000 Euro pro Jahr. Mit der Abstimmung endete nun eine immer hitziger geführte Debatte.