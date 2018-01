Viren im Vormarsch Gippewelle hat München erreicht

Trockene Luft macht Viren munter In kalter Luft kann sich Feuchtigkeit nicht so gut halten. Leider begünstigt genau das die Lebensdauer von Viren: Eine neue Studie hat gezeigt, dass Grippeviren in trockener Luft viel besser überleben können als in Räumen mit höherer Luftfeuchtigkeit. Die trockene Luft führt außerdem zu trockenen Schleimhäuten, die nicht so abwehrbereit gegen eingeatmete Viren und Bakterien sind. Also: Nasse Tücher über die Heizung hängen, Schüsseln mit Wasser aufstellen, häufig lüften. Das hilft zumindest etwas.