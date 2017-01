Wolfratshauser Asyl-Unterkünfte Regierung spart Sicherheitsdienste ein

Die Regierung von Oberbayern übernimmt sieben große Einrichtungen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen für 1.000 Flüchtlinge. Doch an den Betreuern wird gespart. Bürgermeister der Gemeinden wehren sich in einem Brandbrief.

Bislang sorgte in den Unterkünften ein Rund-um-die Uhr-Dienst für Sicherheit. Jetzt gibt es zum Beispiel für 64 Flüchtlinge einer Unterkunft nur noch eine Verwaltungsangestellte und einen Hausmeister. Der Wolfratshauser Helferkreis und Bürgermeister des Landkreises haben deshalb jetzt einen Brandbrief an die Regierung von Oberbayern geschrieben. Der Tenor: Es muss immer jemand da sein, der sich kümmert und auch eingreift, falls nötig.

Bürgermeister: Sozialer Friede in der Stadt gefährdet

Klaus Heilinglechner, Erster Bürgermeister der Stadt Wolfratshausen (Bürgervereinigung Wolfratshausen) und Initator des Brandbriefes, macht sich große Sorgen. Ohne Sicherheitsdienst, sieht er den sozialen Frieden in der Stadt gefährdet. Es sei unverantwortlich, dass die Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften sich selbst überlassen würden, so Heilinglechner. Die Polizei könne den Mehraufwand, den die Kontrollen und Streifen mit sich bringen würden, nicht stemmen.

Frauen und Kinder ohne Schutz

Vor allem für die Frauen und Kinder in den Gemeinschaftsunterkünften könnte sich die Situation spürbar verschlechtern, befürchtet der Wolfratshauser Bürgermeister. Sie wären hinter geschlossenen Türen der Willkür anderer, möglicher Aggressoren ausgeliefert, meint er. Auch hätten Stadt und Helferkreise keinen Einfluss mehr darauf, welche ethnischen Gruppen künftig in den Unterkünften zusammenleben oder leben müssen.

Städte und Gemeinden fühlen sich allein gelassen

Den Brandbrief des Bürgermeisters tragen auch die anderen betroffenen Städte und Gemeinden im Landkreis mit. Alle fühlen sich allein gelassen und vollkommen überfordert. Im Nachbarort Geretsried befindet sich eine Gemeinschaftsunterkunft in unmittelbarer Nähe des Schulzentrums. Der Elternbeirat sei bereits alarmiert.

Regierung verteidigt Personalpolitik

Die Regierung von Oberbayern verteidigt in einer Stellungnahme gegenüber dem Bayerischen Rundfunk das Vorgehen. Die genannten Unterkünfte seien Gemeinschaftsunterkünfte (GUs), hier werde in der Regel ein privater Dienstleister mit dem laufenden Betrieb der Unterkunft betraut, der einen reibungslosen Ablauf sicherstelle. Es sei normal, dass in den GUs kein eigenes Sicherheitspersonal vorgehen sei.