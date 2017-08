Staatsanwaltschaft München Geldtransportfahrer hatte vermutlich Komplizen

Der mutmaßliche Dieb eines Münchner Geldtransporters, der am Freitag in Ungarn gefasst worden ist, hatte aller Wahrscheinlichkeit nach einen Mittäter. Das teilte die Staatsanwaltschaft München I auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks mit.

Der Komplize sei aber noch unbekannt. Der 26-jährige Geldtransportfahrer befindet sich derzeit noch in Ungarn, es wurde aber bereits ein Auslieferungsantrag gestellt. Wann der Mann genau überstellt wird, ist laut einer Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft noch unklar.

Täter hatte Millionenbeute nicht dabei

Sie betonte, dass der Serbe die gestohlenen 1,1 Millionen Euro vermutlich bei der Festnahme nicht bei sich hatte, das sei aber noch nicht endgültig geklärt. Der 26-Jährige wird verdächtigt, am Donnerstagmorgen als Fahrer einen Geldtransporter in München-Blumenau entwendet zu haben, während sich seine beiden Kollegen für kurze Zeit in einer Bank aufgehalten hatten.

Den Transporter stellte der Fahrer kurze Zeit später am Straßenrand in München ab und stieg samt Beute in ein Fluchtfahrzeug um. Am Freitagabend versuchte er an der ungarisch-serbischen Grenze Ungarn zu Fuß in Richtung seines Heimatlandes zu verlassen, wurde aber von der Polizei festgenommen.

Täter kein unbeschriebenes Blatt

Der Fahrer hatte der Polizei zufolge bereits Eigentums- und Körperverletzungsdelikte begangen. Daher konnten die Ermittler auch gleich nach dem Verschwinden des Mannes mit einem Fahndungsfoto nach ihm suchen. Warum der Mann mit diesem Lebenslauf bei einem Geldtransportunternehmen arbeiten konnte, ist unklar. Das Unternehmen, das ihn anstellte, lehnt bisher jede Stellungnahme ab.