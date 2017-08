Erfolg für die Polizei Geldtransportfahrer gefasst

In Ungarn hat die Polizei den flüchtigen Fahrer eines Geldtransporters gefasst. Der 26-jährige Serbe hatte den Transporter am Donnerstagmorgen in München-Blumenau gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, sei der mutmaßliche Täter bereits am Freitagabend festgenommen worden, als er versuchte, Ungarn an einem Grenzübergang zu Fuß nach Serbien zu verlassen. In dem entwendeten Geldtransporter soll sich rund eine Million Euro befunden haben.

Das verlassene Auto im Viertel

Den Transporter stellte der Fahrer schon kurz, nachdem er seine Kollegen zurückgelassen hatte, am Straßenrand in München ab. Da die Alarmanlage in Betrieb war, verständigten Passanten die Polizei. Die konnte nur feststellen, dass Fahrer und Geld verschwunden waren.