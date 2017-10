Non olet - Euros stinken nicht Geld aus Toilettenanlage am Hauptbahnhof unterschlagen

Zwei Mitarbeiter einer Toilettenanlage am Münchner Hauptbahnhof sollen ihrem Arbeitgeber mehrere zehntausend Euro unterschlagen haben. Die Polizei nahm sie am Montagnachmittag fest.

Es handelt sich um einen 62-Jährigen und dessen 56 Jahre alte Lebensgefährtin. Der Kroate soll in den letzten zwölf Monaten aus Automaten an Bahnhofstoiletten Münzgeld in Höhe von 30.000 Euro unterschlagen haben.

Zwar war er nur für die Reinigung der Toiletten zuständig, doch seine Lebensgefährtin aus Bosnien-Herzegowina, die bei derselben Firma arbeitete, hatte die Schlüsselgewalt über die Automaten. Sie soll ihm den Schlüssel gegeben haben.

Zählwerk überführt Täter

Der Betreiber hatte schließlich Verdacht geschöpft und die Polizei alarmiert. Er hatte im November 2016 ein elektronisches Zählwerk in die Automaten der WC-Anlagen verbaut und bemerkt, dass Geld fehlt.

Gestern durchsuchte die Polizei die Wohnung des Paares in Garching: Die Beamten fanden eine größere Menge an hochwertigem Reinigungsmittel und Münzgeld in Höhe von 12.000 Euro. Beide Tatverdächtigen sitzen bereits in Untersuchungshaft.