Betrug im Supermarkt Geklaute Kalbsleber: Mann muss über 200.000 Euro Strafe zahlen

Warum teure Kalbsleber bezahlen, wenn sie an der Kasse auch als preiswertes Obst durchgeht? Ein 58-Jähriger hat mehrmals Kalbsleber in eine Obsttüte umgepackt und so seinen Einkauf in einem Münchner Supermarkt erheblich verbilligt. Die Kalbsleber kommt ihn nun teuer zu stehen.

Von: Tanja Gronde und Ute Rauscher