"Gold-Laura" Garmisch Partenkirchen feiert Ehrenbürgerin Dahlmeier

Die 24-jährige Laura Dahlmeier hat sich in das Goldene Buch der Marktgemeinde eingetragen. Vor dem Rathaus warteten rund 200 Fans, Touristen, Bürger und Mitglieder des Skiclubs Partenkirchen auf die siebenmalige Weltmeisterin. Spekulationen über einen möglichen Rücktritt dementierte sie. "Ich bin aktuell mitten in der Saison, am Dienstag geht's weiter, dann stehen noch drei Weltcups an. Ich habe gesagt, ich möchte mich dazu gar nicht äußern, ich möchte mir auch gar keine Gedanken machen", sagte sie.

Die perfekte Ehrenbürgerin

Nach der Zeremonie ging es mit einer Pferdekutsche, begleitet von einer Musikkapelle und der Bergwacht, zum Kirchplatz, wo anschließend eine Willkommensfeier und Party stattfinden sollte. Dahlmeier hatte bei den Winterspielen in Pyeongchang Gold im Sprint und in der Verfolgung sowie Bronze im Einzel gewonnen.

Bürgermeisterin Sigrid Meierhofer sieht in Biathletin Laura Dahlmeier die perfekte Ehrenbürgerin. Mit ihrer natürlichen und bodenständigen Art sei sie das perfekte Aushängeschild. Meierhofer ergänzt, dass Laura Dahlmeier erst die dritte Frau in Garmisch-Partenkirchen ist, die den Ehrenbürgertitel bekommt. Insgesamt tragen bisher 37 Bürger diesen Titel. Der prominenteste war Komponist Richard Strauss.