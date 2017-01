Schockierender Vorfall im Supermarkt Flüchtling übergießt sich mit Benzin und zündet sich an

Ein 19 Jahre alter Mann hat sich heute früh im Lager eines Supermarktes in Gaimersheim (Lkr. Eichstätt) mit Benzin übergossen und angezündet. Mitarbeiter des Supermarktes konnten das Feuer löschen. Der Asylbewerber aus Afghanistan ist laut Auskunft der Polizei schwerstverletzt und soll in eine Spezialklinik gebracht werden. Von Tobias Betz

Kurz nachdem der Supermarkt seine Türen geöffnet hatte, betrat der 19-Jährige das Geschäft. Wie die Polizei mitteilt, verhielt sich der Mann unauffällig. Er ging dann in das Lager des Supermarkts, wo er sich mit Benzin übergoss und anzündete. Was den Mann zu dieser Tat veranlasst hat, ist derzeit noch völlig unklar. Er trug ein Messer mit sich, benutzte es jedoch nicht. Das Benzin hatte er an einer Tankstelle gekauft.