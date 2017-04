Sprengstoffräumung in Freimann Heute Abend wird Sperrung aufgehoben

Heute Abend um 19.00 Uhr wird die Sperrzone in Freimann aufgehoben. Rund 200 Anwohner dürfen dann in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Das bestätigte die Feuerwehr dem Bayerischen Rundfunk.

Mittags hatte es im Kreisverwaltungsreferat noch eine letzte Besprechung gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilte, werden am Nachmittag die letzten Munitionsreste vor Ort gesprengt. Dann sind die seit Anfang März andauernden Arbeiten zur Beseitigung von Munitionsresten aus dem Zweiten Weltkrieg beendet.

Erst vergangenen Samstag waren die Absperrmaßnahmen auf dem Privatgelände noch einmal verlängert worden, nachdem weitere Munition zum Vorschein gekommen war.

Stadt zahlt Löwenanteil der Räumungsaktion

Der Münchner Stadtrat hat inzwischen einstimmig entschieden, den Großteil der Kosten für die Munitionsbeseitigung in Freimann zu übernehmen. Die Stadt stellt bis zu 2,2 Millionen Euro zur Verfügung. Die Kosten verteilen sich auf den Wachdienst in der Sperrzone, für die Hotelzimmer der evakuierten Anwohner und für die Entsorgung des verseuchten Aushubs. Bislang wurden zehn Tonnen Sprengstoff gefunden.

Zur Kritik aus der Bevölkerung, die Stadt unterstütze vor allem wohlhabendere Menschen wie die Grundstückseigentümerin, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) dem BR:

"So einen [Sprengstoff-]Fund gab es in unserer Stadt noch nicht. Das ist eine außergewöhnliche Situation – und da darf man auch zu außergewöhnlichen Maßnahmen greifen." Oberbürgermeister Dieter Reiter zur Motivation, die Kosten zu übernehmen

Man werde auch in Zukunft wieder Unterstützung leisten, sollte es noch einmal einen solchen Sprengstofffund in der Stadt geben, kündigte Reiter an. Im Freimanner Fall erwartet und fordert der Oberbürgermeister jedoch auch Hilfe von der Bundesregierung und der Staatsregierung.