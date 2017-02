Frau in Freimann erstochen Polizei fahndet nach Lebensgefährten

Wie die Polizei berichtet, flüchtete der 27-Jährige nach der Tat. Andere Bewohner des Mehrfamilienhauses waren auf den Streit aufmerksam geworden und entdeckten die schwer verletzte Frau blutüberströmt im Keller. Offenbar wurde sie niedergestochen.

Soll seine Lebensgefährtin erstochen haben: Krzysztof Walkowski.

Die 33-Jährige, die aus Polen stammt, wurde in eine Klinik gebracht, wo sie am Abend ihren schweren Verletzungen erlag. Beide hatten gemeinsam in der Mietwohnung gelebt und waren seit gut einer Woche verlobt. Die Polizei fahndet inzwischen öffentlich nach dem ebenfalls aus Polen stammenden Lebensgefährten. Die Staatsanwaltschaft wird laut Polizei Haftbefehl wegen Mordes beantragen. Warum sich das Paar stritt, ist nicht bekannt.