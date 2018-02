Vor 60 Jahren in München Als ein Flugzeug mit Spielern von Manchester United abstürzte

Am 6. Februar 1958 ist die Mannschaft des englischen Fussballvereins Manchester United auf dem Heimweg von einem Europapokalspiel in Belgrad. Das Flugzeug muss zum Auftanken am damaligen Flughafen München-Riem zwischenlanden – und danach den Start auf der zugeschneiten Piste zweimal abbrechen. Beim dritten Versuch rast die Maschine durch den Flughafenzaun, kracht mit der Tragfläche gegen ein Haus, bleibt schließlich völlig zerstört liegen.

Nach Flugzeugabsturz: Münchner Ärzte werden gefeiert

Spieler von Manchester United betreten ein Flugzeug, dass sie zu ihrem Europapokalspiel nach Belgrad fliegen wird.

Über die Unglücksursache ist man sich bis heute nicht einig. Für das deutsche Luftfahrtamt war die Eisschicht auf den Flugzeug-Tragflächen schuld – und damit auch der englische Flugkapitän. Eine englische Untersuchungskommission machte den Matsch auf der Rollbahn verantwortlich.

Gefeiert wurden in England die "Angels of Munich", das Team vom Münchner Klinikum Rechts der Isar, das die Überlebenden Manchester United-Spieler behandelt hatte. Fans wollen heute als Dankeschön zwei Kunstwerke überreichen. Am Nachmittag ist dann eine Gedenkfeier am Manchesterplatz in Trudering. Dort erinnert seit 2004 ein Gedenkstein an das Unglück von 1958, das 23 Menschen das Leben gekostet hat.