Neuer Volkssport Flüchtlinge spielen Cricket in Pfaffenhofener Verein

Dank der Flüchtlinge könnte es ein großes Ding werden. In keinem Land der Welt wächst der Sport namens Cricket schneller als in Deutschland. Wegen der Flüchtlinge, die aus Afghanistan oder Pakistan kommen. Dort ist Cricket das, was hierzulande Fußball ist: Volkssport. Auch in Pfaffenhofen hat sich nun ein Cricket-Club gegründet - und gleich einmal ein Turnier ausgetragen.

Von: Tobias Betz