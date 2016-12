Zahlen sinken weiter Immer weniger Flüchtlinge kommen an

Insgesamt leben laut Regierung von Oberbayern über 40.000 Flüchtlinge zur Zeit in oberbayerischen Aufnahme-Einrichtungen – oder sind in Gemeinschaftsunterkünften oder dezentral untergebracht. Traglufthallen sollen im kommenden Jahr ganz aus Oberbayern verschwinden – denn einmal ist das Wohnen in der Traglufthalle nicht besonders komfortabel und außerdem sind die Hallen relativ teuer im Unterhalt.

Traglufthallen verschwinden - Wohnungen gesucht

Momentan gibt es noch sieben, die in Oberbayern stehen: zwei im Landkreis München, zwei im Landkreis Miesbach, zwei in Ebersberg – und eine im Landkreis Dachau. Die Flüchtlinge, die dort leben, sollen auch weiter im gleichen Landkreis bleiben. Aber bevor sie ausziehen können, müssen erst Wohnungen gefunden werden – was im Speckgürtel von München eine große Herausforderung ist. Das wird auch für Flüchtlinge zum Problem, deren Asylantrag inzwischen anerkannt wurde. Damit sie aus den Unterkünften ausziehen können, brauchen auch sie Wohnungen. Die zu finden, ist laut Regierung von Oberbayern eine der großen Herausforderungen auch im kommenden Jahr.

Weiter Kontrollen von Güterzügen

Im Landkreis Rosenheim sind die Flüchtlingszahlen stabil, derzeit halten sich dort rund 2.700 Flüchtlinge auf. Auch die Anzahl der Unterkünfte ist mit 206 gleich geblieben. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl beträgt der Anteil der Asylbewerber 1,08 Prozent. In letzter Zeit allerdings reisen vermehrt Flüchtlinge auf Güterzügen ein, die Bundespolizei kontrolliert deshalb verstärkt und hält dabei auch den Zugverkehr an. Diese Kontrollen werden auch im neuen Jahr weitergehen, allerdings will die Bundespolizei keine Details über Dauer und Ablauf geben - aus ermittlungstaktischen Gründen. Bei Flintsbach ist vor rund zwei Wochen am späten Abend ein Güterzug gestoppt und drei Migranten aus Marokko und Algerien sind festgenommen worden.